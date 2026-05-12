Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260512-2: Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle

Frechen (ots)

Scheibe eingeworfen und Geld entwendet

Ein Unbekannter soll am frühen Dienstagmorgen (12. Mai) in eine Tankstelle in Frechen eingebrochen sein und Geld entwendet haben. Der Täter habe einen hellen Kaputzenpullover eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Hose getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.20 Uhr soll ein Täter die Scheibe des Verkaufsraums der Tankstelle an der Gleuler Straße mit einem Gegenstand eingeworfen haben. Danach soll der Dieb in den Verkaufsraum eingedrungen sein und Bargeld aus dem Kassenbereich entwendet haben. Ein Zeuge gab an einen Knall gehört und dann eine Person in Richtung Hubert-Prott-Straße davonlaufen gesehen zu haben.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten nach dem Verdächtigen, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

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