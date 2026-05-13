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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260513-3: Aufmerksame Zeugin meldete verdächtigen Autofahrer

Wesseling (ots)

Führerschein beschlagnahmt, Blutprobe entnommen

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagnachmittag (12. Mai) in Wesseling einen verdächtigen Autofahrer (20) gemeldet. Alarmierte Polizeikräfte kontrollierten den Mann der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 17 Uhr meldet sich eine Autofahrerin über den Notruf der Polizei. Sie gibt an sich hinter einem Mercedes auf der Industriestraße zu befinden, der sehr auffällig fahre. Der Fahrer habe bereits ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Fahrbahn angehalten, er sei immer wieder über die Fahrbahnbegrenzung in den Gegenverkehr gefahren und unterschreite den Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden deutlich.

Auf der Siebengebirgsstraße schlossen den alarmierten Polizeikräfte zu dem verdächtigen Autofahrer auf. Sie forderten ihn auf sein Fahrzeug anzuhalten. Noch bevor er sein Fahrzeug stoppte, missachtete er das Gelblicht einer Ampel.

Bei der Verkehrskontrolle fielen den Beamtinnen und Beamten sofort die Anzeichen für einen Drogenkonsum auf. Ein freiwilliger Vortest bestätigte den Verdacht und wies die Einnahme von Kokain nach. Ein Arzt entnahm die angeordnete Blutprobe. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeigen gegen den nunmehr Beschuldigten.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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