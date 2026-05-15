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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260515-3: Jugendlicher in Straßenbahn verprügelt und ausgeraubt

Frechen (ots)

Weitere Jugendliche flüchteten mit Beute

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 13 bis 15 Jahre alten und etwa 165 Zentimeter großen Jugendlichen mit schlanker Statur und schwarzen kürzeren Haaren, der am Mittwochabend (13. Mai) in der Bahn der Linie 7 in Frechen auf einen Jugendlichen (13) eingeschlagen und diesem ein Mobiltelefon und eine Kappe entwendet haben soll. Der Unbekannte, bekleidet mit Jeans und schwarzer Kappe, sei wenig später mit weiteren Jugendlichen von der Haltestelle Frechen Kirche in Richtung Hauptstraße weggelaufen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut Zeugenaussagen sei eine Gruppe Jugendlicher gegen 21.30 Uhr im Bereich der Kölner Straße in Streit geraten. Der Geschädigte sei an der Haltestelle an der Kirche in die Straßenbahn der Linie 7 eingestiegen, die Jugendlichen seien gefolgt. In der Bahn habe der Tatverdächtige den Geschädigten geschlagen und getreten und dessen Handy und Kappe anderen Jugendlichen zugeworfen, die damit flüchteten. Ein Mitarbeiter habe beide dann aus der Bahn begleitet und der Tatverdächtige sei ebenfalls geflüchtet.

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 13-Jährigen. Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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