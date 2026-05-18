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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260518-2: Autofahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Wesseling (ots)

Blutprobe angeordnet

Polizistinnen und Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (17. Mai) einen Autofahrer (36) in Wesseling gestoppt. Er steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Gegen 4.15 Uhr stoppten die Beamtinnen und Beamten den Fahrer eines Renault auf der Ahrstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 36-Jährige vor der Fahrt Alkohol getrunken haben könnte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an.

Die Polizeikräfte ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Sie untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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