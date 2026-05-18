Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260518-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Elsdorf (ots)

Wohnungstür aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen zwischen Montagabend (11. Mai) und Freitagabend (15. Mai) in eine Wohnung in Elsdorf eingebrochen sein. Nach derzeitigem Sachstand sollen sie Schmuck und Bargeld entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend habe ein Zeuge Hebelspuren an der Wohnungseingangstür entdeckt. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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