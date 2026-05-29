Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht auf präpariertes Tierfutter im Innenstadtbereich in Greifswald - Polizei rät zur Vorsicht

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag (29.05.2026) erreichte die Polizei der Hinweis einer Bürgerin, dass unmittelbar vor einem Wohnhaus im Greifswalder Innenstadtbereich Hundefutter aufgefunden wurde, welches mit Glassplittern durchsetzt sei. Auch im weiteren Umfeld des Fundortes sollen Glassplitter festgestellt worden sein. Da es sich um einen öffentlich zugänglichen Bereich handelt, in dem regelmäßig Hunde, Katzen sowie weitere Tiere und Kinder unterwegs sind, bittet die Polizei in dem betroffenen Bereich sowie im gesamten Stadtgebiet um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer verdächtiges Tierfutter findet, wird darum gebeten, dieses nicht zu berühren und umgehend die Polizei zu verständigen.

Die Polizei prüft derzeit den Sachverhalt und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell