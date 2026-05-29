Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der BAB 20 mit hohen Sachschaden

Jarmen (ots)

Am 29.05.2026 gegen 12:55 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer des PKW VW die BAB 20 in Richtung Lübeck. Zwischen den Auffahrten Jarmen und Gützkow wechselte er den Fahrstreifen, um ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Er übersah dabei den BMW einer 59-jährigen Fahrerin, welche sich auf diesem Fahrstreifen befand und kollidierte mit diesem. In Folge dessen prallten die Fahrzeuge gegen die dortigen Schutzplanken, alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Beide PKW waren auf Grund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrstreifen der Autobahn waren für die Dauer von ca. 2,5 Stunden vollgesperrt. Eine temporäre Umleitung wurde ab der Ausfahrt Jarmen eingerichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.10.000 Euro geschätzt.

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