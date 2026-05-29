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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der BAB 20 mit hohen Sachschaden

Jarmen (ots)

Am 29.05.2026 gegen 12:55 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer des PKW VW
die BAB 20 in Richtung Lübeck. Zwischen den Auffahrten Jarmen und 
Gützkow wechselte er den Fahrstreifen, um ein vor ihm fahrendes 
Fahrzeug zu überholen. Er übersah dabei den BMW einer 59-jährigen 
Fahrerin, welche sich auf diesem Fahrstreifen befand und kollidierte 
mit diesem. In Folge dessen prallten die Fahrzeuge gegen die dortigen
Schutzplanken, alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Beide PKW 
waren auf Grund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.
Beide Fahrstreifen der Autobahn waren für die Dauer von ca. 2,5 
Stunden vollgesperrt. Eine temporäre Umleitung wurde ab der Ausfahrt 
Jarmen eingerichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.10.000 
Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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