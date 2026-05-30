Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 30.05.2026 gegen 11:00 Uhr wurde dem Polizeirevier Ueckermünde ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung B109 / L28 bei Ferdinandshof mitgeteilt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 85-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines VW Touran die B109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Pasewalk. An der Ampelkreuzung missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Toyota Auris, welcher aus Richtung der L28, aus Meiersberg kommend, auf die B109, in Richtung Pasewalk einbog. Durch die Kollision kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden PKW. In diesem befanden sich keine weiteren Personen.

Der 85-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Die 45-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Toyota wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht. Gegen den Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Freiwillige Feuerwehr Ferdinandshof, eingesetzt mit drei Fahrzeugen und 12 Kameraden, kam aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell