Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Traktorfahrer flüchtet von Unfallstelle

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Reichshof (ots)

Gegen 1:20 Uhr in der Nacht auf Sonntag (7. Juni) war ein 18-Jähriger aus Reichshof mit seinem Traktor auf der Crottorfer Straße in Richtung der Siegener Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich bog der Reichshofer nach links auf die Siegener Straße ab, verlor dabei die Kontrolle über seinen Traktor und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches sich auf einer Verkehrsinsel befand. Zwei 17-Jährige aus Reichshof, die während der Fahrt auf dem Heckgewicht des Traktors standen, stürzten durch den Zusammenstoß vom Fahrzeug auf die Straße. Einer der jungen Männer wurde leicht, der andere schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Polizeibeamte konnten dem Flüchtigen im Nachgang habhaft werden. Da sich bei dem 18-jährigen Fahrer Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Traktor wurde sichergestellt. Der Reichshofer konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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