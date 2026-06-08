Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand auf Recyclinghof in Gundersheim - Ergebnisse zur Brandursache liegen vor

Worms (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Gundersheim zu einem Brand.

Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Der Kriminalpolizei Worms vorliegende Videoaufzeichnungen bestätigten nun, dass der Brand ohne menschliches Zutun entstanden ist. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die unsachgemäße Entsorgung von Akkus oder eines vergleichbaren Energiespeichers zur Brandentstehung geführt haben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht über den Haus- oder Wertstoffabfall entsorgt werden dürfen. Durch Beschädigungen oder Kurzschlüsse können diese Brände verursachen und erhebliche Sachschäden sowie Gefahren für Menschen und Einsatzkräfte nach sich ziehen.

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