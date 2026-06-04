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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Warnung vor betrügerischen Anrufen

Kirchheimbolanden (ots)

Im Laufe des heutigen Tages gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen über betrügerische Telefonanrufe aus dem Raum Kirchheimbolanden ein. Die unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Im weiteren Gespräch erkundigten sie sich nach vorhandenen Wertgegenständen und Bargeldbeständen der Angerufenen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 
     auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
   - Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist
     keinesfalls unhöflich!
   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.
   - Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den 
     betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad
     und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende 
     Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu
     erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle 
     selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon
     und wählen Sie die Ziffern selber.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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