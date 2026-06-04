Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Warnung vor betrügerischen Anrufen

Kirchheimbolanden (ots)

Im Laufe des heutigen Tages gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen über betrügerische Telefonanrufe aus dem Raum Kirchheimbolanden ein. Die unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Im weiteren Gespräch erkundigten sie sich nach vorhandenen Wertgegenständen und Bargeldbeständen der Angerufenen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich!

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.

- Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

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