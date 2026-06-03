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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms: Verdacht des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis - 3 Tatverdächtige in U-Haft

Worms (ots)

In einem seit Januar 2026 geführten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen wurden am Dienstag, 02.06.2026, im Rahmen eines koordinierten Polizeieinsatzes mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Worms vollstreckt.

Insgesamt wurden acht Objekte im Stadtgebiet Worms durchsucht. Ziel der Maßnahmen war die Sicherung von Beweismitteln und die weitere Aufklärung der Tatvorwürfe.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Bargeld, Mobiltelefone sowie ein mutmaßlich als Tatmittel genutztes Fahrzeug sichergestellt. Darüber hinaus wurden vier Tatverdächtige im Alter von 20 bis 29 Jahren in Worms vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurden drei der Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen alle drei Tatverdächtigen an. Die Tatverdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben, insbesondere zu den Tatverdächtigen, den Durchsuchungsobjekten oder den sichergestellten Mengen an Betäubungsmitteln, gemacht werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße zu kurzfristigen Absperrmaßnahmen und leichten Beeinträchtigungen im Fahrzeug- und Personenverkehr.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms
PR Hammer

Telefon: 06241 852-2300
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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