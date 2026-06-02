POL-PDWO: Polizeieinsatz in der Wormser Innenstadt beendet
Worms (ots)
Der Polizeieinsatz in der Wormser Innenstadt ist beendet. Es bestehen keine einsatzbedingten Sperrungen oder Verkehrsbeeinträchtigungen mehr. Zu den Hintergründen des Einsatzes wird nach Abschluss der erforderlichen Abstimmungen eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlicht.
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Kriminalinspektion Worms
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