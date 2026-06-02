POL-PDWO: Polizeieinsatz in der Wormser Innenstadt beendet

Worms (ots) - Derzeit findet in der Wormser Innenstadt, unter anderem im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße, ein größerer Polizeieinsatz statt. Hierbei sind auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Durch den Einsatz kann es im Innenstadtbereich zu kurzzeitigen Sperrungen und Behinderungen im Fahrzeug- und ...

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