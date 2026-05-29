Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Brand auf Firmengelände verursacht hohen Sachschaden

Worms (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Wormser Stadtgebiet zu einem Brand von gelagertem Schrott und Abfallmaterialien. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand gegen 18:58 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen größere Mengen gelagerter Materialien bereits in Vollbrand. Eine dichte Rauchentwicklung war zeitweise auch über das Wormser Stadtgebiet hinaus wahrnehmbar. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Das Firmengelände ist videoüberwacht. Auf den Aufzeichnungen ist zu erkennen, dass sich das Brandgut ohne menschliches Zutun entzündet hat. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

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