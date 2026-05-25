Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Bolanden (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 20 Uhr kam es im Bereich des Bolanderhofes in Bolanden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Hierbei befuhr der 51-Jährige Fahrer des PKW unberechtigt einen landwirtschaftlichen Weg und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer aus dem Donnersbergkreis wurde mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und ärztlich versorgt.

Unabhängig hiervon empfiehlt die Polizei Zweiradfahrern generell zur Verhinderung von Kopfverletzungen das Tragen eines Schutzhelmes.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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