Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Streit auf Schulgelände eskaliert

Alzey (ots)

Am Donnerstag, dem 22.05.2026, kam es gegen 20:50 Uhr auf dem Sportplatz der Alzeyer Gymnasien zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Eine Gruppe von etwa 25 Schülerinnen und Schülern der neunten Klassenstufen eines Alzeyer Gymnasiums, darunter Austauschschüler aus den Niederlanden, befand sich zum Fußballspielen auf dem Gelände, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer fünfköpfigen Alzeyer Jugendgruppe kam. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die zweite Gruppe mehrere abgelegte Rucksäcke an sich, wobei die Absicht noch ungeklärt ist. Beim Versuch eines Schülers, dies zu unterbinden, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der drei Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums sowie zwei Austauschschüler leicht verletzt wurden. Zudem wurde ein Mobiltelefon durch die Täter zu Boden geworfen und beschädigt. Die Beschuldigten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei, wobei vier Tatverdächtige zwischenzeitlich identifiziert werden konnten. Durch die Polizeiinspektion Alzey wurden die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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