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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Lkw kollidiert mit Leitplanke auf B70 - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 09:30 Uhr auf der B70 bei Meppen in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall infolge eines gefährlichen Überholmanövers.

Ein 50-jähriger Mann war mit einem Lkw auf der Bundesstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zum Überholen ansetzte. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw-Fahrer den Lkw, sodass der 50-Jährige ausweichen musste. Dabei schrammte der Lkw an der Leitplanke entlang. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Am Radkasten vorne rechts sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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