Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Jugendliche werfen Gegenstände auf Fahrbahn der B47

Worms-Weinsheim, B47 (ots)

Am 19.05.2026 befinden sich im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr mehrere Jugendliche auf der Fußgängerbrücke über der B47 auf Höhe Worms-Weinsheim, kurz vor dem Ende der ausgebauten B47. Aus der Gruppe werden mehrere Gegenstände auf die sich unter der Brücke befindliche Fahrbahn der B47 geworfen, wobei es nach jetzigem Erkenntnisstand weder zu Personen-, noch zu Sachschäden gekommen ist. Gegen die verantwortlichen Personen, welche im Anschluss durch Beamte der Polizei Worms kontrolliert werden konnten, werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder mögliche Geschädigte, die Angaben zum Geschehenen machen können, oder die B47 zum angegebenen Tatzeitraum an der genannten Örtlichkeit befahren haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 852-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell