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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Einzimmerwohnung

Worms (ots)

Am 20.05.2026 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Brand einer Einzimmerwohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Judengasse in Worms. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Personen in der betroffenen Wohnung, noch in den angrenzenden Wohnräumlichkeiten des Hauses, sodass keine Personen verletzt wurden. Durch die Feuerwehr Worms konnte der Brand gelöscht werden. Da die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist, wurde eine anderweitige Unterbringung des Bewohners veranlasst. Die Hintergründe zur Brandursache sind derzeit unklar, die Kriminalpolizei Worms hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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