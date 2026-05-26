Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Drei schwerletzte bei Verkehrsunfall

Freimersheim (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 13:15 Uhr auf der L401 in Höhe der Anschlussstelle Freimersheim/BAB 63 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine Pkw-Fahrerin bog von der Autobahn kommend nach links auf die L401 ein, übersah dabei aber einen von links aus Richtung Kirchheimbolanden kommenden bevorrechtigten Pkw. Durch die Kollision wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Aufgrund des Verletzungsbildes einer Person mussten die Feuerwehren Freimersheim-Wahlheim und Alzey-Land-Süd zu deren Rettung an einem Pkw das Dach mittels hydraulischem Rettungsgerät abtrennen. Die verletzten wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme mussten die L401 und die Anschlussstelle Freimersheim der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz zeitweise gesperrt werden.

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