Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verfolgungsfahrt nach Rollerdiebstahl - Zeugenaufruf

Kirchheimbolanden / Orbis (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit fiel der Polizei am Abend des 25.05.2026 gegen 19:30 Uhr ein Roller auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltesignale und flüchtete. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt mit dem Roller, welcher kurz zuvor als gestohlen gemeldet wurde, kam es zur Missachtung zahlreicher Verkehrsregeln sowie Gefährdungen mehrerer Verkehrsteilnehmer im Bereich der L401 zwischen Kirchheimbolanden und Morschhein sowie insbesondere innerhalb der Ortschaft Orbis. Hier nahm der flüchtende Rollerfahrer einem PKW die Vorfahrt, sodass es beinahe zu einem Unfall kam. Die beiden auf dem Roller befindlichen Personen konnten letztlich auf einem Feldweg gestoppt werden. Der 14-jährige Fahrer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnisklasse. Gegen beide Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des in Orbis gefährdeten PKW, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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