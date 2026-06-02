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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Größerer Polizeieinsatz in der Wormser Innenstadt

Worms (ots)

Derzeit findet in der Wormser Innenstadt, unter anderem im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße, ein größerer Polizeieinsatz statt. Hierbei sind auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Durch den Einsatz kann es im Innenstadtbereich zu kurzzeitigen Sperrungen und Behinderungen im Fahrzeug- und Personenverkehr kommen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den betroffenen Bereich vorerst zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Zu den Hintergründen des Einsatzes können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wird hierzu eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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