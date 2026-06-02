Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstähle mittels "Goldkettentrick" - Präventionshinweise

Worms (ots)

Aktuell kommt es zu einer Häufung von Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen und beispielsweise nach dem Weg fragen. Anschließend suchen sie unter dem Vorwand, für die nette Auskunft etwas verschenken zu wollen, Körperkontakt und entwenden hierbei unbemerkt vom Opfer getragene Halsketten. Verdächtige Situationen sollten sofort der Polizei gemeldet werden.

Präventionshinweise:

- Bitte halten Sie zu fremden Personen grundsätzlich Abstand.

- Nehmen Sie keine Geschenke, Schmuckstücke oder Geld an und lassen Sie sich insbesondere keinen Schmuck anlegen.

- Seien Sie besonders vorsichtig bei übertriebener Freundlichkeit und Aufmerksamkeit von Fremden, die beispielsweise nach dem Weg fragen.

- Sollte es Ihnen gefahrlos möglich sein, prägen Sie sich das Fahrzeug, das Kennzeichen, eine Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung ein.

- Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder entsprechenden Vorfällen zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen.

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