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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstähle mittels "Goldkettentrick" - Präventionshinweise

Worms (ots)

Aktuell kommt es zu einer Häufung von Trickdiebstählen, bei denen die Täter ihre Opfer aus Fahrzeugen heraus ansprechen und beispielsweise nach dem Weg fragen. Anschließend suchen sie unter dem Vorwand, für die nette Auskunft etwas verschenken zu wollen, Körperkontakt und entwenden hierbei unbemerkt vom Opfer getragene Halsketten. Verdächtige Situationen sollten sofort der Polizei gemeldet werden.

Präventionshinweise:

   - Bitte halten Sie zu fremden Personen grundsätzlich Abstand.
   - Nehmen Sie keine Geschenke, Schmuckstücke oder Geld an und 
     lassen Sie sich insbesondere keinen Schmuck anlegen.
   - Seien Sie besonders vorsichtig bei übertriebener Freundlichkeit 
     und Aufmerksamkeit von Fremden, die beispielsweise nach dem Weg 
     fragen.
   - Sollte es Ihnen gefahrlos möglich sein, prägen Sie sich das 
     Fahrzeug, das Kennzeichen, eine Personenbeschreibung und die 
     Fluchtrichtung ein.
   - Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder entsprechenden Vorfällen 
     zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2203
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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