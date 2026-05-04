Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 25.000 Euro Schaden nach Brand von Batterien; Lenkradschloss beschädigt, aber Diebstahl von BMW misslang; Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfall an Bahnübergang: Radfahrer tödlich verletzt - Offenbach

(lei) Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmorgen an einem Bahnübergang zwischen dem Stadtteil Bieber und Heusenstamm tödlich verunglückt. Der Mann wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 9.30 Uhr die S-Bahn-Gleise an der Schloßmühlstraße in unmittelbarer Nähe eines Kleingartens überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einer durchfahrenden S-Bahn kam. Die Halbschranken an dem Übergang waren in dem Moment offenbar bereits geschlossen. Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen und die Bahnstrecke vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Revier zu melden.

2. 25.000 Euro Schaden nach Brand von Batterien - Offenbach

(cb) Vermutlich gerieten am Sonntagnachmittag Batterien, welche neben einem Trafo-Häuschen gelagert waren, in Brand und richteten in der Folge einen Sachschaden von knapp 25.000 Euro an. Gegen 17.20 Uhr ging bei Polizei und Feuerwehr die Information ein, dass es auf einem Firmengelände in der Goethestraße (40er-Hausnummern) brennen würde. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch diesen wurde jedoch das benachbarte Stromhäuschen beschädigt. Personen, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

3. Lenkradschloss beschädigt, aber Diebstahl von BMW misslang - Offenbach

(me) Auf eine BMW R 1300 GS hatte es ein Gauner in der Zeit zwischen Donnerstag (30. April) und Samstagmorgen abgesehen. Nachdem der Unbekannte bei seinem Versuch, das Lenkradschloss des circa 20.000 Euro teuren Motorrads zu überwinden, dieses beschädigte, schob er das Bike mit OF-Kennzeichenschildern offenbar mehrere Meter weiter, bevor er dieses auf der Straße "Hafeninsel" (50er-Hausnummern) stehen ließ. Der versuchte Diebstahl wurde um kurz vor 8 Uhr bemerkt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers unter der 069 8098-5100.

4. Zusammenstoß mit Mercedes: Wer kann etwas zur Fahrerin oder zum Fahrer eines grauen BMW sagen? - Autobahn 3 / Offenbach

(me) Die noch unbekannte Wagenlenkerin oder der unbekannte Wagenlenker eines grauen BMW mit K-Kennzeichenschildern und der Lenker eines Mercedes befuhren am Samstag, gegen 13.15 Uhr, nebeneinander die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen kam der 328i aus noch unklarer Ursache vom mittleren Fahrstreifen nach rechts ab und kollidierte dort mit dem blauen SL320. An diesem entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro im Bereich der linken Fahrzeugseite. Da die oder der Unbekannte in dem BMW danach einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

5. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Neu-Isenburg

(me) Scheinbar innerhalb von 30 Minuten verschaffte sich ein Langfinger am Samstagmorgen auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße (230er-Hausnummern) und entwendete aus dieser Bargeld und Schmuck im Wert von circa 20.000 Euro. Wie es dem Täter gelang, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, in die Räumlichkeiten zu gelangen ermittelt nun die Kripo aus Offenbach und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können die Ermittler über die 069 8098-1234 kontaktieren.

6. E-Scooter-fahrer stieß mit Radfahrerin zusammen und flüchtete - Neu-Isenburg

(cb) Ein E-Scooter-Fahrer mit weißem T-Shirt stieß am Mittwochnachmittag auf der Friedhofsstraße mit einer Radfahrerin zusammen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war die Zweiradfahrerin auf dem Gehweg der Friedhofstraße unterwegs und wollte auf die Parkfläche eines Blumengeschäftes einfahren, als sie mit einem ihr entgegenkommenden motorisiertem Elektrokleinstfahrzeug kollidierte. In der Folge stürzte diese, blieb jedoch unverletzt. Der Scooter-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An ihrem Zweirad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 75 Euro. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit den Ermittlern der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0 in Verbindung.

7. Einbrecher flüchteten mit Schmuck - Dietzenbach

(cb) Ein Wohnungsinhaber musste am Sonntag, gegen 16 Uhr feststellen, dass Einbrecher über ein aufgehebeltes Kellerfenster in seine Wohnräume in der Robert-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) gelangt waren und aus einem Wertschrank Schmuck und Uhren im Wert von knapp 60.000 Euro mitgenommen hatten. Durch die Tat verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler des Einbruchskommissariats.

8. Gegen Fiat Abarth gefahren und abgehauen: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Dietzenbach

(me) In der Rathenaustraße (40er-Hausnummern) kam es am Samstag, gegen 12 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Aufgrund des Schadensbildes an dem kleinen Sportwagen gehen die Gesetzeshüter aus Dietzenbach aktuell davon aus, dass der bislang unbekannte Wagenlenker die Rathenaustraße befuhr und im weiteren Verlauf gegen den am Fahrbahnrand parkenden weißen Fiat 500 stieß. An dem Abarth mit OF-Kennzeichenschildern entstand ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Da der Verursacher nicht vor Ort blieb, werden Zeugen der Kollision gesucht. Die Wache der Polizeistation in Dietzenbach ist über die 06074 837-0 erreichbar.

9. Falsche Telekommunikationsmitarbeiter erbeuteten Bargeld - Mühlheim am Main

(lei) Unter dem Vorwand sich den Router anschauen zu müssen, gewährte eine Bewohnerin der Mühlheimer Straße (70er-Hausnummern) am Samstagnachmittag zwei Unbekannten Zutritt zu ihrer Wohnung. Die Fremden waren jedoch keine echten Telekommunikationsmitarbeiter, wie sie an der Tür noch vorgaben, sondern ganz offensichtlich Leute mit gestörtem Verhältnis zu fremdem Eigentum - kurzum Diebe. Nachdem sie die Wohnung der Frau gegen 15.15 Uhr betreten hatten, begab sich einer der beiden ins Schlafzimmer und entwendete ein Schmuckkästchen samt Inhalt. Die vermeintliche Begutachtung des Routers war in dem Moment auch beendet; die zwei falschen Handwerker flüchteten.

Ihre Beschreibung:

Täter 1:

- Etwa 30 Jahre alt - 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - kurze dunkle Haare - schmaler Oberlippenbart - Bekleidung: Dunkle Hose, schwarze Strick-Weste, Schlüsselanhänger mit einer Art Ausweis um den Hals.

Täter 2:

- Etwa Mitte 20 Jahre - circa 1,65 Meter groß - korpulente Statur - hellbraune Haare zu kurzem Pferdeschwänzchen gebunden - Bekleidung: Helles Oberteil, dunkle Hose

Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

10. Mann entblößte sich: Zügige Festnahme - Mühlheim am Main

(cb) Ein 54 Jahre alter Mann hat sich seit Samstag wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses zu verantworten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der Beschuldigte in der Offenbacher Straße im Bereich der 110er-Hausnummern unvermittelt seine Hose heruntergezogen und hierbei seinen Po sowie sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die herbeigeeilten Ordnungshüter konnten den Tatverdächtigen zügig vorläufig festnehmen. Er musste die Beamten unter anderem zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Station in Mühlheim begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06108 6000-0).

11. Skoda stieß mit Honda zusammen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Mühlheim am Main

(me) Ein 63 Jahre alter Biker verletzte sich bei einer Kollision am Samstagnachmittag schwer und wurde mit mehreren Frakturen umgehend in eine Klinik eingeliefert. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Honda-Lenker gegen 16 Uhr auf der Offenbacher Straße unterwegs und kollidierte in der Folge mit einer aus der August-Bebel-Straße kommenden Skoda-Fahrerin, die den Zweiradfahrer offenbar übersehen hatte. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der aus dem Landkreis Offenbach stammende Mann und zog sich die gravierenden Verletzungen zu. Der Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der 06108 6000-0.

12. Wagen beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Dreieich

(me) Auf einem Parkplatz in der Otto-Hahn-Straße (40er-Hausnummern) kam es am Donnerstag, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr, zu einem Verkehrsunfall und anschließender Flucht. Die Ordnungshüter aus Neu-Isenburg suchen nun nach Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen dem unbekannten Wagenlenker und einer dort abgestellten Mercedes E-Klasse, an der ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand, beobachtet haben. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Station unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

13. Zeugensuche nach Diebstahl von Radlader - Rodgau

(cb) Wer hat den Radlader gestohlen? Das fragen sich die Beamten der Kripo in Offenbach und suchen Zeugen des Diebstahls, welcher sich zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 12 Uhr ereignete. Die Täter begaben sich auf das Baustellengelände und klauten das dort abgestellte Fahrzeug. Wie die Unbekannten die Arbeitsmaschine abtransportierten ist ebenfalls Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

14. Mit mutmaßlich rotem Wagen gegen Renault Zoe gefahren und geflüchtet - Rödermark

(me) Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermitteln derzeit die Beamten aus Dietzenbach und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte soll mit seinem vermeintlich roten Wagen am Samstag, gegen 10.50 Uhr, beim Rangieren gegen einen in der Bahnhofstraße (20er-Hausnummern) abgestellten Renault Zoe mit OF-Kennzeichenschildern gefahren sein. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ohne die Kollision zu melden, sei der Fahrzeugführer danach in unbekannte Richtung davongefahren. Zeugen setzen sich bitte über die 06074 837-0 mit den Gesetzeshütern aus der Darmstädter Straße in Verbindung.

15. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich: Eine Person verletzt - Rödermark

(cb) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Skoda und einem weißen Insignia am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich des Rödermarkrings und der Carl-Zeiss-Straße erlitt ein Unfallbeteiligter Prellungen und Schürfwunden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen übersah der Skoda-Fahrer vermutlich gegen 16.30 Uhr die rot-zeigende Ampel, überquerte die Kreuzung und kollidierte schließlich mit dem weißen Opel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird mit ungefähr 15.000 Euro angegeben. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Beamten der Polizeistation Dietzenbach.

16. Baustellendiebe waren unterwegs - Rödermark

(cb) Am vergangenen Wochenende kam es in Rödermark zu gleich zwei ähnlich gelagerten Einbrüchen auf Baustellen, weshalb die Kriminalpolizei in Offenbach die Ermittlungen aufgenommen hat. So begaben sich Unbekannte zwischen Samstag, 22.50 Uhr und Sonntag, 18.45 Uhr, zu einem Rohbau im Karl-Martin-Rebel-Ring (10er-Hausnummern) und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Hierbei richteten diese einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro an. Ob sie Beute machten, bedarf weiterer Ermittlungen. Aus einem weiteren Rohbau, ebenfalls im Karl-Martin-Rebel-Ring (einstellige Hausnummern) klauten bislang Unbekannte mehrere elektrische Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Hier, so die derzeitigen Erkenntnisse, betraten sie die Baustelle, über die zuvor aufgehebelte Tür der Garage und hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Diese Tat ereignete sich zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 19.55 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise in beiden Fällen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234)

17. Weißer Mini-SUV auf Anwohnerparkplatz beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Hainburg

(me) Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstand an einem weißen Seat in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9 Uhr. Da der Unfallverursacher nicht vor Ort blieb und den Zusammenstoß auch nicht nachträglich meldete, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen der Kollision. Aufgrund des Schadensbildes fuhr der oder die Unbekannte möglicherweise mit einem Fahrrad gegen den, auf einem Anwohnerparkplatz in der Martinstraße (40er-Hausnummern) geparkten Ateca. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Beamten aus Seligenstadt unter der 06182 8930-0.

18. Unbekannte zerstörten Fenster einer Lagerhalle: Zeugen bitte melden! - Hainburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie mehrere Fenster einer Lagerhalle in der Siemensstraße zerstörten. Vermutlich, so die derzeitigen Erkenntnisse, nutzten die Täter eine Art Axt sowie Steine um die Fenster zu beschädigen. Die eingeschmissenen Fenster stellte ein Mitteiler am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, fest und meldete dies der Polizei. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 04.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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