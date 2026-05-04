POL-OF: Fahrradcodieraktion am 7. Mai im Stadtteilbüro Nordend

Schöneck (ots) - (lei) Weil er offenbar die baulichen Gegebenheiten nicht rechtzeitig erkannte, hat ein 18 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zu Freitag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er sich verletzte. Der junge Mann, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, war gegen 0.40 Uhr mit seinem T-Roc auf der Landesstraße 3009 aus Richtung Nidderau kommend unterwegs, als er wohl den Kreisverkehr am Ortseingang ...

mehr