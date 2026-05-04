Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des versuchten Diebstahls: Festnahme zweier Tatverdächtiger

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Zwei junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren hat die Polizei am Freitag kurz nach einem Vorfall in der Straße "Zum Forsthaus Gravenbruch" vorläufig festgenommen. Den beiden Tatverdächtigen wird nun unter anderem versuchter Diebstahl aus einer Wohnung vorgeworfen. Die Wohnungsinhaberin, eine hochbetagte Rentnerin, hatte ihre Tür kurz geöffnet, um eine Gehhilfe außerhalb ihrer vier Wände abzustellen. Dies soll eine der jungen Frauen genutzt haben, um unbefugt in die Wohnung zu gelangen und eine Schatulle mit Schmuck aus einem Schränkchen neben dem Bett zu entwenden.

Als die Seniorin zurückkehrte und die Wohnungstür verriegelte, soll sich die zweite Tatverdächtige gewaltsam von außen an der Wohnungstür zu schaffen gemacht haben, um diese zu öffnen und ihre eingeschlossene Komplizin zu befreien. Es kam zu einem Gerangel mit der Tatverdächtigen in der Wohnung, bei dem die Seniorin zu Boden stürzte, bis die Tür letztlich doch geöffnet werden konnte. Beiden jungen Frauen gelang zunächst die Flucht, fahndende Polizeistreifen nahmen sie jedoch kurz darauf vorläufig fest und stellten mutmaßliches Tatwerkzeug bei ihnen sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

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