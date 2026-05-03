Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebe erbeuten Schmuck; Zeugensuche nach Wohnungseinbruch; Alkoholbedingter Unfall mit einem E-Scooter

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Schmuck - Mühlheim

Am gestrigen Samstagnachmittag wurde eine 69-jährige Anwohnerin des Stadtteils Lämmerspiel Opfer eines bislang unbekannten Diebespaares. Die beiden Langfinger verschafften sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zu der Wohnung der Seniorin in der Mühlheimer Straße (70er Hausnummern).

Gegen 15.15 Uhr klingelten die beiden Täter an der Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens aus. Unter dem Vorwand, den Router überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung. Während der Mann die Überprüfung fingierte, begab sich die Komplizin ins Schlafzimmer und entwendete ein Schmuckkästchen. Anschließend verließen sie die Wohnung und verschwanden.

Der etwa 30 Jahre alte männliche Täter hatte kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er war von schlanker Statur, circa 180 cm groß und trug eine schwarze Strickweste sowie eine dunkle Hose. Er habe einen auffälligen magentafarbenen Schlüsselbund mit sich geführt.

Die Komplizin wurde als etwa 20 Jahre alte Frau mit dunkelblondem Pferdeschwanz beschrieben. Sie war schätzungsweise 165 cm groß, von korpulenter Statur und trug ein helles Oberteil sowie eine dunkle Hose.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 1234 entgegen.

2. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Neu-Isenburg

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich am Samstag zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr in einer Wohnung in der Bahnhofstraße ereignet hat.

Die Diebe gelangten vermutlich über die Wohnungstür in die Wohnung des Mehrfamilienhauses mit den 200er Hausnummern und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie nahmen Goldschmuck im Wert von geschätzten 20.000 Euro an sich und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098 1234 entgegen.

3. Unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter verunfallt - Offenbach

Eine 26-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs verletzte sich unter erheblichem Alkoholeinfluss während ihrer Fahrt in der Gerhard-Becker-Straße im Stadtteil Bürgel.

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verlor sie gegen 21.00 Uhr die Kontrolle über den E-Scooter und fuhr frontal gegen einen parkenden VW Golf. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau musste zur Abgabe einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier Offenbach kommen, bevor sie wieder entlassen wurde.

Die Fahrerin muss nun mit einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Offenbach am Main, 03.05.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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