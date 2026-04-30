Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger überlisteten Seniorin: Zeugensuche nach Trickbetrug

Mainhausen (ots)

(me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Figur, markante Frisur mit einem Undercut, bekleidet mit einem grauen Sweatshirt, einer hellbeigen Hose sowie hellen Schuhen: Nach einem Mann mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei aus Seligenstadt, nachdem dieser bei einer Seniorin in der Ruhrstraße am heutigen Donnerstag, gegen 13 Uhr, hochwertige Wertgegenstände abgeholt haben soll. Zuvor, so die derzeitigen Erkenntnisse, wurde der Rentnerin am Telefon eine erfundene Geschichte vorgespielt. Im Anschluss an die Übergabe soll der junge Mann in einen schwarzen SUV mit F-Kennzeichenschildern gestiegen sein. Dieser habe im Bereich der Käthe-Paulus-Schule gestanden und sei mit einem weiteren Mann besetzt gewesen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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