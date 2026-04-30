Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Waldstück brannte: Zeugen gesucht!; Wer hat die Hauswand besprüht?; Verkehrskontrolle: Zahlreiche Verstöße festgestellt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Waldstück brannte: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Im Ortsteil Wolfgang im Wald nahe der Straße "Rodenbacher Chausee" rückten Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 14.25 Uhr, zu einem gemeldeten Brand aus. Wie dieser ausbrach ist Bestandteil der nun eingeleitet Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten rund 12.000 qm; der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschätzbar. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch Radfahrende gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Auto kollidierte mit E-Scooter: Fahrer und Zeugen gesucht! - Maintal

(me) Nach einem Zusammenstoß, der sich am Dienstagmorgen in der Brüder-Grimm-Straße (einstellige Hausnummern) ereignete und bei dem sich eine 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters verletzte, sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher und zwei Zeuginnen, die sich kurz nach dem Unfall um die Teenagerin kümmerten. Gegen 7.50 Uhr soll der graue Wagen von der Bahnhofstraße in die Brüder-Grimm-Straße eingebogen und dort mit dem Zweirad und der Jugendlichen kollidiert sein. Diese zog sich hierbei Verletzungen am Handgelenk und dem Knie zu. Der 30 bis 40 Jahre alte Autofahrer, der graue Haare und einen weißen Bart hatte, sei nach einem kurzen Gespräch eingestiegen und davongefahren. Auch eine 20 bis 30 Jahre alte braunhaarige Dame, die aus einem weißen Kleinwagen ausgestiegen sein soll und eine etwa gleichaltrige Lenkerin eines roten Wagens hätten sich nach dem Befinden der jungen Dame erkundigt. Da die Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, werden die beschriebenen Zeuginnen, der unbekannte Wagenlenker sowie weitere Zeugen gebeten, sich auf der Wache in Maintal (06181 4302-0) zu melden.

3. Wer hat die Hauswand besprüht? - Maintal

(cb) Wer hat die Hauswand sowie die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Haingrabenstraße (20er-Hausnummern) besprüht und dadurch einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro hervorgerufen? Das fragen sich die Ermittler in Maintal und suchen Zeugen der Tat. Die Unbekannten beschmierten zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 14.30 Uhr, die Fassade sowie die Haustür mit drei großen schwarzen Buchstaben und flüchteten anschließend. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler in Maintal (06181 4302-0).

4. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Rodenbach

(fg) Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Mittwoch, 18 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wolfgangstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen, durchsuchten die Wohnräume und nahmen unter anderem eine Digitalkamera sowie Bargeld mit. Zuvor hatten die Täter ein Fenster mit einem bis dato unbekanntem Werkzeug aufgehebelt. Durch dieses kletterten sie ins Innere, ehe sie sich mit der Beute über die Terrassentür davonmachten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Erst Geldbörse geklaut, dann Geld abgehoben: Hinweise erbeten - Wächtersbach

(cb) Während eine Frau am Mittwochabend, zwischen 18.35 Uhr und 19.15 Uhr, in einem Geschäft in der Main-Kinzig-Straße einkaufte, klauten Unbekannte in einem unbeobachteten Moment ihre Geldbörse samt Inhalt aus einem mitgeführten Stoffbeutel. Im Anschluss bezahlten die Langfinger mit den erbeuteten Geldkarten noch im Einkaufsmarkt und hoben Bargeld ab, sodass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Verkehrskontrolle: Zahlreiche Verstöße festgestellt - Autobahn 45 / Neuberg

(cb) Am Mittwoch führten Kräfte der Direktion Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Südosthessen im Zeitraum von 12 Uhr bis 19.30 Uhr eine umfangreiche Verkehrskontrolle auf der Autobahn 45 durch. Hierzu führten mobile Kräfte die zu kontrollierenden Fahrzeuge auf den Parkplatz "Auf der Pfingstweide" (Gemarkung Neuberg) der dort eingerichteten Kontrollstelle zu. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, bei dem neben der allgemeinen Verkehrssicherheit auch der gewerbliche Güter- und Personenverkehr besondere Beachtung fand. Insgesamt überprüften die eingesetzten Ordnungshüter 32 Autos sowie 24 Brummis mit insgesamt 71 Personen. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

- zwei Verstöße wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - ein Verstoß wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - ein Verstoß wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln - zwei Verstöße gegen die Sozialvorschriften - zehn Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht - eine Sicherstellung aufgrund einer Lenkzeitüberschreitung - drei Barverwarnungen

Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

7. Hydraulikhammer von Baustelle gestohlen: Zeugensuche! - Schlüchtern

(fg) Baustellendiebe nahmen zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, einen Hydraulikhammer von einem Gelände in der Kirchstraße mit, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Bei dem schweren Gerät handelt es sich um einen Anbausatz für den Kranarm eines Mini-Schaufelbaggers. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die unbekannten Täter den Minibagger zunächst mit entsprechendem Werkzeug angehoben haben. Anschließend transportierten sie den Hydraulikhammer ab. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 aufzunehmen.

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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