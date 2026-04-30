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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Fund von leerem Sarg im Main: Umstände aufgeklärt

Mühlheim am Main (ots)

(me) Die Umstände des am Mittwochabend aufgefundenen Sargs in einem Fluss zwischen Hanau - Steinheim und Mühlheim am Main (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6266002) konnten im Verlauf des Donnerstags aufgeklärt werden. Trauernde Hinterbliebene sollen sich den Sarg in die Nähe des Mains liefern gelassen, dort Abschied genommen und diesen im Anschluss dort stehen gelassen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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