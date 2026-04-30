Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Fund von leerem Sarg im Main: Umstände aufgeklärt

Mühlheim am Main (ots)

(me) Die Umstände des am Mittwochabend aufgefundenen Sargs in einem Fluss zwischen Hanau - Steinheim und Mühlheim am Main (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6266002) konnten im Verlauf des Donnerstags aufgeklärt werden. Trauernde Hinterbliebene sollen sich den Sarg in die Nähe des Mains liefern gelassen, dort Abschied genommen und diesen im Anschluss dort stehen gelassen haben.

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