POL-OF: Polizeioberkommissarin Lisa Spitz informierte Bürgerinnen und Bürger: "Augen auf - Tasche zu!"
Seligenstadt (ots)
(fg) Schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügt, damit das Portemonnaie während der Einkaufsrunde verschwindet. Unter dem Motto "Augen auf - Tasche zu!" informierte Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Lisa Spitz, am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 14 Uhr vor Taschen- und Trickdiebstahl.
Neben wertvollen Tipps zur Verhinderung von Taschen- und Trickdiebstahl führte die Schutzfrau vor Ort zahlreiche Bürgergespräche und knüpfte Kontakte. Die Resonanz war durchweg positiv, sodass bereits weitere Aktionen im Bereich Mainhausen, Seligenstadt und Hainburg geplant sind. Diese werden zeitnah, unter anderem über den WhatsApp-Kanal (https://whatsapp.com/channel/0029Vb3hOsB05MUc7HrFlK26) und die Social-Media-Auftritte des Polizeipräsidiums Südosthessen, bekannt gegeben.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).
Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Felix Geis
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