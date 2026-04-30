Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei beteiligte Fahrzeuge, 13.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter; Unbekannter erbeutete Bargeld aus Automaten: Zeugen gesucht!; Zwei Notebooks gestohlen: Wer sah die Einbrecher? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Konfrontation: Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Beleidigung - Dreieich

(me) Ein 37 Jahre alter Mann hat sich seit Mittwochmittag wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Verdachts der Beleidigung und des Verdachts der Bedrohung zu verantworten. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte gegen 12.10 Uhr im Bereich einer Grünanlage in der Straße "Über der Schulwiese" eine Spaziergängerin unvermittelt beleidigt, diese körperlich angegangen und bedroht haben. Die hinzugerufenen Gesetzeshüter der Polizeistation in Neu-Isenburg trafen den Tatverdächtigen im Rahmen ihrer Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf der Station in der Hugenottenallee eröffneten die Beamten entsprechende Verfahren gegen den 37-Jährigen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte über die 06102 2902-0 auf der Wache.

2. Drei beteiligte Fahrzeuge, 13.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter - Rodgau / Autobahn 3

(fg) Am Mittwochmorgen ereignete sich kurz nach 8 Uhr auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein Beteiligter leichte Verletzungen zuzog. Der 71-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss entlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in seinem Kia Sportage auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs. Ein 41-jähriger LKW-Lenker soll von der rechten auf die mittlere Spur gefahren sein. Hierbei soll er einen VW Caddy übersehen haben. Der Lenker des Transporters habe einen Zusammenstoß mit dem Lastkraftwagen verhindern wollen und sei daher nach links ausgewichen. Es kam zum Kontakt mit dem Kia, der zunächst gegen die Betonwand prallte und anschließend gegen den VW Caddy. Aufgrund des Unfallgeschehens mussten der Seitenstreifen und die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 13.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

3. Unbekannter erbeutete Bargeld aus Automaten: Zeugen gesucht! - Rödermark

(cb) Dickliche Statur, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schwarzer Kapuzenpullover, kurze weiße Shorts, schwarze Handschuhe, schwarze Umhängetasche und ein rot-schwarzes Stirnband über Augen und Nase gezogen: So lautet die Personenbeschreibung eines Mannes, der am Mittwoch die Geldkassen mehrerer Selbstbedienungsautomaten geleert hatte. Gegen 15.20 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum mit mehreren Automaten an der Anschrift "Zum Herrnacker" (40er-Hausnummern). Im Anschluss öffnete er auf bislang unbekannte Art und Weise drei Selbstbedienungsautomaten und klaute das in den Geldkassetten befindliche Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Langfinger anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler in Offenbach (069 8098-1234).

4. Zwei Notebooks gestohlen: Wer sah die Einbrecher? - Langen

(fg) Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch eine Hintertür eines Bürogebäudes in der Frankfurter Straße im Bereich der 10er-Hausnummern aufgehebelt und im Anschluss das Innere durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 23.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, zugange und nahmen zwei Notebooks mit. Der an der Tür entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht - Seligenstadt

(me) Im Verlauf des Mittwochs fuhr ein unbekannter Wagenlenker gegen einen schwarzen BMW, richtete an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro an und machte sich hiernach davon, ohne den Zusammenstoß gemeldet zu haben. Die Beamten aus Seligenstadt ermitteln deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach Zeugen der Kollision, die sich zwischen 7 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Rodgaustraße zutrug. Hinweisgeber nehmen bitte über die 06182 8930-0 Kontakt zu den Ordnungshütern auf.

6. Sand im Tank: Zeugen gesucht! - Mainhausen

(cb) Die Polizei in Seligenstadt hat, nachdem Unbekannte in den Tank eines blauen Seats Sand eingefüllt hatten, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen stellte der Fahrzeugeigentümer seinen blauen Leon am Dienstag, (14. April), gegen 21.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Schulstraße (20er-Hausnummern) ab. Als er am darauffolgenden Tag, gegen 13.55 Uhr, seinen Wagen mit OF-Kennzeichen nutzen wollte, musste er feststellen, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Grund hierfür dürfte der im Tank befindliche Sand gewesen sein. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 3.200 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizeistation Seligenstadt.

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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