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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer schleudert auf Autodach - Gemarkung Seligenstadt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Ein belgischer Ford Puma fuhr gestern gegen 15 Uhr von der A 3 - Ausfahrt Seligenstadt ab und wollte nach links auf die Landesstraße 3121 in Richtung Rodgau abbiegen. Dabei übersah der Fahrer des Ford ein entgegenkommendes Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-jährige Fahrer der BMW auf das Fahrzeugdach des Ford geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Sperrung der Landesstraße wieder aufgehoben werden.

Offenbach am Main, 02.05.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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