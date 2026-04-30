Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 19. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie zum Zwecke des Lärmschutzes.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

04.05.2026:

- Maintal - Bischofsheim, Rumpenheimer Weg (Lärmschutz);

06.05.2026:

- Offenbach, B448, Ausbauende (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

07.05.2026:

- Langen, B 486, Höhe Im Loh (kreuzender Radweg);

08.05.2026:

- Hanau, Kantstraße (Schule);

09.05. und 10.05.2026:

- Dreieich - Offenbach, B 459, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 30.04.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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