Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwer beschädigter Porsche nach Unfall im Feld abgestellt: Polizei sucht Fahrer

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Hanau / Bruchköbel (ots)

(lei) Nach einer Unfallflucht an der Anschlussstelle Hanau-Nord auf der A66 am Donnerstagabend sucht die Polizeiautobahnstation Südosthessen weiterhin nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines schwarzen Porsche GT3. Das Fahrzeug wurde nach dem Vorfall in einem Feld bei Bruchköbel abgestellt.

Zeugen berichten, dass sich der Unfall gegen 20.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich der Ausfahrt ereignete. Demnach bremste der Sportwagen mit serbischem Kennzeichen stark ab, geriet ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke, bevor er völlig demoliert in der Nähe der Bundesstraße 45 abgestellt wurde. Zahlreiche Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsmittel zeugen von der Wucht des Zusammenpralls.

Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanken wird vorläufig auf über 120.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des Porsche nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

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