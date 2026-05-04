Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 18-Jähriger bei Unfall an Kreisverkehr verletzt

Schöneck (ots)

(lei) Weil er offenbar die baulichen Gegebenheiten nicht rechtzeitig erkannte, hat ein 18 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zu Freitag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er sich verletzte. Der junge Mann, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, war gegen 0.40 Uhr mit seinem T-Roc auf der Landesstraße 3009 aus Richtung Nidderau kommend unterwegs, als er wohl den Kreisverkehr am Ortseingang von Kilianstädten zu spät bemerkte und frontal auf die Verkehrsinsel zufuhr. Diese überquerte er, ehe er mit einem Zaun kollidierte und letztlich auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen kam. Da er sein Auto zunächst nicht selbstständig verlassen konnte, war auch die Feuerwehr im Einsatz, um ihn zu befreien. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Maintal (06181 4302-0).

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