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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte Substanzen ausgebracht: Polizei bittet um Hinweise

Hainburg / Mainhausen (ots)

(lei) Die Polizeistation Seligenstadt hat am Sonntag zwei Vorfälle zur Anzeige gebracht, bei denen Unbekannte jeweils eine übelriechende und teils aggressive Substanz ausgebracht haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist bislang unklar, die Örtlichkeiten liegen jedoch nicht weit auseinander.

Im ersten Fall wurde zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 2 Uhr, ein Café in der Straße "Außenliegend" in Klein-Krotzenburg betroffen. Mehrere Bereiche der Gaststätte wurden mit der Flüssigkeit benetzt; später klagten Personen sogar über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel.

Beim zweiten Vorfall, der sich zwischen Samstag, 15.15 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, in Mainflingen ereignete, beschädigten Unbekannte einen am Fahrbahnrand in der Odenwaldstraße geparkten silbernen Mercedes. Durch die Einwirkung der Chemikalie entstanden zahlreiche Verätzungen und Blasenbildung im Lack der C-Klasse.

Die Hintergründe der beiden Taten sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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