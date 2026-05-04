Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneute Tempokontrollen auf der Mühlheimer Straße

Offenbach (ots)

(lei) Die Mühlheimer Straße ist bekannt für ihren geradlinigen Verlauf und die überwiegend zweispurige Ausführung in beide Fahrtrichtungen - ein Umstand, der immer wieder zu überhöhten Geschwindigkeiten verleitet. Nach einem schweren Unfall Ende November vergangenen Jahres, bei dem drei Menschen starben, und mehreren festgestellten Tempoverstößen in der Vergangenheit überwachen Polizei und Stadt weiterhin verstärkt diesen Abschnitt. In der Nacht zu Montag führten Beamte des Polizeireviers Offenbach gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei erneut Geschwindigkeitskontrollen durch.

In der Zeit von 23.30 Uhr bis 01 Uhr wurden insgesamt 60 Fahrzeuge gemessen. 14 Verkehrsteilnehmer mussten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen verwarnt werden; der Höchstwert lag bei 29 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit.

Darüber hinaus stellten die Beamten einen 20-jährigen ausländischem Fahrer eines Sprinters, der neun Personen transportierte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Hiergegen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Die Kontrollen führten zu Verwarngeldern in Höhe von insgesamt 370 Euro sowie einer Sicherheitsleistung von 1.500 Euro gegenüber dem Sprinter-Fahrer. Die Polizei kündigte an, die Überwachung der Mühlheimer Straße konsequent fortzuführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

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