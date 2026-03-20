Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur feierlichen Verabschiedung von zwei Studienjahrgängen des Bachelorstudiums der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

am Donnerstag, 26. März 2026, findet um 15:30 Uhr

die Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen des 46. Studienjahrgangs im Vorbereitungsdienst sowie des 3. Studienjahrgangs im Ausbildungsdienst der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg statt.

Die Veranstaltung wird in der Messehalle C auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen durchgeführt.

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Die Verabschiedung erfolgt im Rahmen eines Festaktes, in welchem der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Herr Matthias Zeiser, auch Ehrengäste aus den Bereichen Politik, Justiz, Kommunen, Wirtschaft und dem benachbarten Ausland begrüßen wird.

Herr Thomas Blenke MdL, Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, wird eine Ansprache an die Absolventinnen und Absolventen halten.

Musikalisch umrahmt wird der Festakt vom Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Herrn Prof. Stefan Halder.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten. Die Anmeldung ist möglich über die u. a. Kontaktdaten.

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