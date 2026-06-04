Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeuge stellt Pizzadiebe - weitere Anzeigen folgen

Gau-Odernheim (ots)

Drei Jugendliche/Heranwachsende im Alter von 14 - 20 Jahren versuchten am heutigen Donnerstag in einer Pizzeria in Gau-Odernheim drei Pizzen zu entwenden. Zwei der drei Täter ging dort in eine Pizzeria und bestellten die Ware. Nach der Zubereitung nahmen sie noch vor der Bezahlung die Pizzen und rannten mit diesen zu einem Pkw, in welchem der dritte Täter wartete und mit ihnen davonfuhr. Die drei Pizzadiebe hatten die Rechnung allerdings ohne den Wirt bzw. einen aufmerksamen Zeugen gemacht. Dieser beobachtete den Vorfall aus seinem Pkw heraus, rief den Inhaber der Pizzeria zu sich in sein Fahrzeug, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Die Täter flüchtete mit der "heißen" Ware zunächst auf die A63 in Richtung Kaiserslautern, verließen diese dann aber an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim wieder. Hier konnten sie durch Polizeistreifen der Polizeiinspektion Alzey und der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dem Fahrer kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass er das Fahrzeug unter Einwirkung von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ihm wurde deshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Neben der Anzeige wegen Diebstahl muss er sich nun entsprechend wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

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