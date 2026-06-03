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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fußgänger bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Alzey (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde gegen 11:00 Uhr ein Fußgänger an der Einmündung Spießgasse/Glockenturmweg verletzt. Unklar ist derzeit noch, ob der Fußgänger ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam, oder es zuvor zu einer Berührung mit einem Pkw kam. Der Mann wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 / 911-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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