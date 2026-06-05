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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger in Worms

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2026, gegen 22:30 Uhr kam es in der Nievergoltstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 59-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Nievergoltstraße in Worms in Richtung Alzeyer Straße. Währenddessen überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn. Zwischen beiden Beteiligten kam es zur Kollision. Die Fußgängerin erlag vor Ort ihren Verletzungen.

Sie waren Zeuge vom Verkehrsunfall oder können sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben, dann werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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