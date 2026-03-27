Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Teenager soll mit Softair-Pistole beschossen worden sein: Tatverdächtiger zeitnah ermittelt; Autoaufbrecher unterwegs: Polizei bittet um Hinweise; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Teenager soll mit Softair-Pistole beschossen worden sein: Tatverdächtiger zeitnah ermittelt - Hanau

(me) Nach der vermeintlichen Schussabgabe mit einer Softair-Pistole ermittelten Polizeibeamte des Hanauer Polizeireviers zeitnah einen Tatverdächtigen. Auf den 17-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der Jugendliche am Mittwoch, gegen 16 Uhr, im Bereich der Ludwigstraße das Gerät zweimal gegen einen Gleichaltrigen eingesetzt. Die Schussabgabe soll vom Platz des Beifahrers eines weißen Mercedes stattgefunden haben. Der Getroffene trug leichte oberflächliche Verletzungen davon. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnten die Ordnungshüter nach der Anzeigenerstattung am Folgetag den Fahrer des Wagens und seinen nun beschuldigten Mitfahrer zeitnah ermitteln. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Wache des Reviers unter der Telefonnummer 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

2. Autoaufbrecher unterwegs: Polizei bittet um Hinweise - Hanau

(me) Zwei Fälle wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen nahmen die Ordnungshüter aus Hanau am Donnerstagnachmittag auf und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen 15.10 Uhr gelangte ein bis dato Unbekannter durch das Einschlagen einer Seitenscheibe in einen VW Tiguan. Hiernach durchsuchte der Eindringling den in der Straße "Am Neuwirtshaus" abgestellten grauen Geländewagen und entwendete eine Handtasche samt Inhalt. Etwa eine Stunde später wurde mit derselben Vorgehensweise ein Ford Focus in der Eugen-Kaiser-Straße (20er-Hausnummern) angegangen. Auch hier wurde der Langfinger fündig und stahl eine Aktentasche und den dazugehörigen Inhalt in Höhe von etwa 3.100 Euro. Der Sachschaden in beiden Fällen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kripo aus Hanau ist für Hinweise telefonisch unter der 06181 100-123 erreichbar.

3. Suche nach schwarzem 3er BMW - Hanau

(me) Seit dem frühen Freitagmorgen sucht der Besitzer eines schwarzen BMW seinen Wagen, der in der vorherigen Nacht spurlos verschwand. Der 320CI mit F-Kennzeichenschildern wurde gegen 17 Uhr im Bereich der Landstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt, bevor um 3.30 Uhr das Fehlen des Autos festgestellt wurde. Der Wert des Gefährts wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache des Polizeireviers (06181 100-120) zu melden.

4. Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Uhren und Schmuck entwendet - Maintal

(me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur, kurze sowie gelockte Haare, dunkel gekleidet: So lautet die Beschreibung eines Einbrecherduos vom Donnerstagnachmittag. Gegen 13.35 Uhr sollen sich die beiden mutmaßlich über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Maulbeerweg (40er-Hausnummern) verschafft haben. Neben Schmuck und Uhren im Wert von circa 1.000 Euro trafen die beiden auch auf die anwesende Bewohnerin und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Beamten der Kriminalpolizei prüfen einen möglichen Zusammenhang der Tat mit einer in unmittelbarer Nähe zum Tatort gemachten verdächtigen Wahrnehmung. Dort sollen kurze Zeit vor dem Einbruch zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes geklingelt haben. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen nehmen bitte mit der Kriminalpolizei (06181 100-123) Kontakt auf.

5. Zeugensuche nach Auseinandersetzung unter Bekannten - Freigericht

(me) Unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts der Körperverletzung leiteten Beamte der Polizeistation in Gelnhausen am Donnerstag gegen die beiden Beteiligten einer körperlichen Auseinandersetzung ein, die im Bereich des Bahnhofs in der Rathausstraße stattfand. Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Personen, die sich untereinander bekannt sind, gegen 23.10 Uhr in Streit. Im Zuge dessen soll der 20-Jährige mit einer Glasflasche auf seinen sechs Jahre älteren Kontrahenten eingeschlagen haben. Dieser habe sich wiederum zur Wehr gesetzt, wodurch auch der Jüngere Verletzungen davontrug. Hinweisgeber setzen sich bitte mit den Ermittlern aus Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

6. Busfahrer angegangen und beleidigt: Ermittlungen gegen 39-Jährigen eingeleitet - Gelnhausen

(fg) Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen eingeleitet, der am Donnerstag einen Busfahrer in der Bahnhofstraße körperlich angegangen und beleidigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis kurz nach 18 Uhr lautstark um Einlass gebeten und mehrfach gegen die geschlossene Tür geschlagen. Nachdem die Tür geöffnet worden war, habe er den Busfahrer gestoßen, sodass dieser gegen die Sitzbänke prallte. Außerdem habe er diesen mitunter rassistisch beleidigt. Es sei ein Hausverbot erlassen worden; seitens der Polizei wurde zudem ein Platzverweis erteilt. Der 39-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

7. Autos stießen zusammen: Eine Person leicht verletzt - Steinau an der Straße

(me) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3178 zwischen Ulmbach und Uerzell zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Wagen. Gegen 15.45 Uhr habe der Lenker eines grauen 3er-BMW im Bereich einer dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte in der Folge mit einem ihm entgegenkommenden schwarzen Mercedes. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Verursacher leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit der Polizeistation in Schlüchtern (06661 9610-0) Kontakt auf.

8. Einbrecher ging offenbar leer aus - Sinntal

(me) Möglicherweise auf die Kabel und weitere Materialien eines Umspannwerks in der Schlüchterner Straße hatten es Diebe zwischen Montag, 10 Uhr und Donnerstag, 9.15 Uhr, abgesehen. In dieser Zeit versuchten die Unbekannten mehrfach, verschiedene Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies misslang, öffneten die Gauner einen Teil des Zauns, bevor sie sich an einer Kabeltrommel zu schaffen machten. Bei ihrem Vorgehen richteten die Langfinger einen Schaden von etwa 1.000 Euro an, entwendeten vermutlich aber nichts. Zeugenhinweise werden über die Rufnummer 06661 9610-0 entgegengenommen.

Offenbach, 27.03.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell