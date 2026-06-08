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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Übergriff auf Schlafenden

Gummersbach (ots)

Ein 51-jähriger Gummersbacher schlief am Sonntagmorgen (7. Juni) auf einer Parkbank in der Hülsenbuscher Straße, als er gegen 7:20 Uhr von zwei unbekannten Männern angegangen und von der Parkbank gerissen wurde. Die beiden Männer hielten den Gummersbacher fest, schlugen und traten auf ihn ein. Aus der Hosentasche des 51-Jährigen stahlen sie seine Geldbörse und flüchteten fußläufig in Richtung Westtangente. Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten konnten die Flüchtigen nicht mehr antreffen. Der Übergriff ereignete sich unweit der Bushaltestelle "Gummersbach Westfriedhof". Der Gummersbacher beschrieb die beiden Männer als ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,70-1,80m groß, von europäischem (deutschem) Erscheinungsbild mit kurzen dunklen Haaren. Beide Unbekannten waren dunkel gekleidet. Einer der Täter trug einen Schnauzbart.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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