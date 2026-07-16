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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unverletzt

Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Mit einem Mähdrescher mit Schneidwerk befuhr ein 39-Jähriger gestern Nachmittag die L1016 von Richtung Langula nach Nazza. In einer Rechtskurve kam der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Infolgedessen geriet der Mähdrescher in den linken Straßengraben, sodass die Fahrbahn blockiert war. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am Schneidwerk entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 35.000 Euro. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um das Gespann zu bergen. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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