LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend befuhr eine 11-jährige Fahrradfahrerin die Sondraer Straße und beabsichtige offenbar einen Sprung mit dem Fahrrad durchzuführen. Dabei verlor das Mädchen die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 11-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalles augenscheinlich keinen Fahrradhelm. (jd)
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