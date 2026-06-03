Polizei Dortmund

POL-DO: Bedrohungslage an der Wittbräucker Straße - 51-Jähriger stellt sich den Einsatzkräften der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0445

Am gestrigen Tag kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Bedrohungslage an der Wittbräucker Straße im Dortmunder Ortsteil Höchsten. Zuvor hatte ein 51-jähriger Serbe mit Wohnsitz in Dortmund im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes mit einer Pistole auf einen Polizeibeamten geschossen. Dabei traf er dessen Schutzweste, die Schlimmeres verhinderte, sodass der Beamte lediglich leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte gaben ihrerseits einen Warnschuss ab. Der Mann begab sich daraufhin in seine Wohnung in einem Mehrfamilien-/Geschäftshaus, in dem sich auch seine drei Kinder aufhielten. Die Polizei Dortmund setzte wie in solchen Fällen üblich Spezialeinsatzkräfte ein.

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Die umfangreichen Maßnahmen der Polizei führten gegen 03:30 Uhr dazu, dass der 51-Jährige eigenständig seine Wohnung verließ und sich den Einsatzkräften der Polizei stellte. Die Kinder ließ er wohlbehalten in der Wohnung zurück, wo sie im Weiteren von der Polizei angetroffen und bis zum Eintreffen des Jugendamtes der Stadt Dortmund betreut wurden. Die Ermittlungsmaßnahmen zur Aufklärung dieses Sachverhaltes dauern an.

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