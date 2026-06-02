Polizei Dortmund

POL-DO: Mann schießt auf Einsatzkräfte in der Wittbräucker Straße - Polizei mit starken Kräften vor Ort.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0444

Am Abend des 2. Juni wurden die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund gegen 19:15 Uhr aufgrund eines Hilfeersuchens einer Frau zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Wittbräucker Straße im Dortmunder Stadtteil Höchsten gerufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge trafen sie vor Ort auf einen 51-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund. Dieser gab mutmaßlich mit einer Pistole einen Schuss auf die Einsatzkräfte ab. Ein Projektil traf die Schutzweste eines der eingesetzten Polizeibeamten. Der Beamte wurde dadurch nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Anschließend zog sich der Mann in eine Wohnung in dem Gebäude zurück. Ob es sich dabei um seine Wohnung handelt und ob sich noch weitere Personen darin befinden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei Dortmund sind vor Ort. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

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