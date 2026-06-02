Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer erfasst Kleinkind am Phoenix-See und flüchtet - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0435

Am Montag (25. Mai) gegen 17:55 Uhr kam es auf der Promenade am Phoenix-See in Dortmund-Hörde zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkind. Der bislang unbekannte Fahrer eines E-Scooters entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine Familie im Bereich der Treppen zur Straße "Am Kai / Kaipromenade" auf, als ein E-Scooter-Fahrer mit einem 3-jährigen Jungen kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und erlitt leichte Verletzungen. Es wurde zur ambulanten Behandlung in eine Dortmunder Kinderklinik gebracht.

Zeugenangabe zufolge hielt der Fahrer zunächst kurz an, entfernte sich anschließend jedoch in Richtung Osten. Während der Ansprache durch eine Familienangehörige des Kindes soll der junge Mann diese zudem beleidigt haben.

Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 16 bis 20 Jahre - zentralafrikanischer Phänotyp - schwarze lockige Haare - grauer Kapuzenpullover - graue Jogginghose - schwarze Hose

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Beleidigung sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Zeugen die Angaben zum Unfall oder zur Identität des E-Scooters machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hörde unter Tel.: 0231/132-1421 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell