PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollstelle führt zu diversen Anzeigen

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 01.02.2026 wird im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße, 55543 Bad Kreuznach auf Höhe des dort befindlichen Tedox-Marktes errichtet. Hierbei wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten anlassunabhängig Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Fahrzeuge bezüglich ihrer Verkehrssicherheit kontrolliert. Im Rahmen dieser Einsatzmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, u. a. ein Verstoß gegen die Gurtpflicht sowie ein verbotenes Rechtsüberholen festgestellt und geahndet werden. Bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer konnten bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit diverse Anzeichen festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest vor Ort ergibt, dass der Fahrer seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihm droht nun ein Bußgeldverfahren.

Zudem konnte ein E-Scooter Fahrer kontrolliert werden, welcher an seinem Fahrzeug noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht hat. Dies führt zu einer Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Kreuznach darauf hin, dass die Frist zur Einholung einer neuen Versicherung am 28.02.2026 abgelaufen ist. Seit dem 01.03.2026 verliert das grüne Versicherungskennzeichen seine Gültigkeit und wird durch das schwarze Versicherungskennzeichen abgelöst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 20:46

    POL-PDKH: Verkehrsunfall mit anschließendem Streit - Zeugen gesucht

    Bad Kreuznach (ots) - Am Samstag den 28.02.2026, gegen 17:51 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Linienbus befuhr die Dürerstraße aus Richtung "Am Rosenberg" kommend in Fahrtrichtung "Im Weingarten". Zeitgleich befuhr ein BMW Fahrer die Dürerstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:21

    POL-PDKH: Dreister Diebstahlsversuch

    Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026 befanden sich drei Freundinnen kurz nach Mitternacht mit ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schwabenheimer Weg. Während ihres Gesprächs im Innenraum fuhr ein weiterer PKW auf den Parkplatz und stellte sich direkt hinter das Auto der jungen Frauen. Von der Beifahrerseite des hinzugekommenen Fahrzeuges stieg ein Mann aus und machte sich am ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:35

    POL-PDKH: Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein versuchter Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bosenheimer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verursachten Hebelbeschädigungen an einer Wohnungseingangstür. Das Eindringen in die betroffene Wohnung gelang ihnen nicht. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum vom 23.02.2026, 09:30 Uhr bis 24.02.2026, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren